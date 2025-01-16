Россиянин столкнулся с телефонным мошенником с Украины, но не растерялся и заставил разводилу признать, что Крым принадлежит РФ. Об этом сообщает Readovka.

Россиянин заставил украинского мошенника признать Крым «московским» под запись. Видео © VK / Readovka

Звонивший использовал стандартную схему — представился сотрудником колл-центра одного из операторов связи. Он предложил мужчине продлить договор на оказание коммуникационных услуг, но обман был быстро раскрыт.

Сначала абонент поинтересовался, откуда ему звонит «представитель оператора», а после обсудил ситуацию на Украине. Мужчина, которого пытались развести, поинтересовался, как обстоят дела с отоплением и ракетными ударами, а после в лоб задал вопрос «А Крым чей?» В ответ аферист почти без раздумий выпалил: «Московский».