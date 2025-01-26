Неизвестный устроил массовый поджог ресторанов в центре Краснодара

Три ресторана один за другим вспыхнули в центре Краснодара вечером 25 января. По данным SHOT, все поджоги устроил один и тот же посетитель. Лишь чудом никто из гостей не пострадал.

Мужчину в камуфляже и с рюкзаком первыми заметили в ресторане «МясоLove» на улице Красной около 22:20. Свидетели события рассказали SHOT, что неизвестный бросил сумку на пол и убежал. Портфель сразу же загорелся и вынудил посетителей и персонал эвакуироваться. Спустя полчаса полыхал уже ресторан «Гусь» в семи минутах ходьбы, однако там огонь удалось потушить почти сразу. В 23:30 схожая история произошла в «Бумбараше».

Информацию о серии возгораний подтвердили и в краснодарском МЦУ. Всего из ресторанов пришлось эвакуироваться 102 посетителям. Поджигателя ищут.