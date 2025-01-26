19-летнего поджигателя трёх ресторанов в Краснодаре шантажировали украинские мошенники

ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило о задержании мужчины, причастного к поджогам трёх ресторанов в региональном центре. Им оказался 19-летний житель Динского района, которого развели мошенники. По данным SHOT, юный преступник мог действовать по указке украинских аферистов.

В полиции подчеркнули, что злоумышленник был задержан персоналом одного из пострадавших ресторанов, который и передал его правоохранителям. В ходе допроса пироман рассказал, что был вынужден пойти на криминал под угрозой незаконного использования его персональных данных после взлома аккаунта.

«Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — добавили в краевом МВД.