19-летнего поджигателя трёх ресторанов в Краснодаре шантажировали украинские мошенники
Полиция поймала поджигателя трёх ресторанов в Краснодаре
ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило о задержании мужчины, причастного к поджогам трёх ресторанов в региональном центре. Им оказался 19-летний житель Динского района, которого развели мошенники. По данным SHOT, юный преступник мог действовать по указке украинских аферистов.
В полиции подчеркнули, что злоумышленник был задержан персоналом одного из пострадавших ресторанов, который и передал его правоохранителям. В ходе допроса пироман рассказал, что был вынужден пойти на криминал под угрозой незаконного использования его персональных данных после взлома аккаунта.
«Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — добавили в краевом МВД.
Напомним, что мужчина пытался устроить пожары в трёх ресторанах на центральной улице Краснодара поздним вечером 25 января. Его действия привели к эвакуации 102 человек.
Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Medvedev