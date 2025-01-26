Любовь зла — полюбишь и мошенника: Россиян предупредили о новых схемах развода

Мошенники сегодня активно используют сервисы знакомств для обмана доверчивых граждан, причём переписки и даже голосовые сообщения они имитируют с помощью искусственного интеллекта. Пользуясь влюблённостью жертвы, злоумышленники выманивают денежные средства.

Не гнушаются аферисты разводить и детей. В частности, они звонят школьникам или их родителям, представляются сотрудниками учебного заведения и просят данные якобы для обновления электронных профилей. Мошенники убеждают граждан сообщить код из сообщения и получают доступ к «Госуслугам».

Третья схема обмана связана с сайтами по поиску работы. Аферисты с лёгкостью манипулируют соискателями, предлагая доверчивым гражданам очень выгодные условия. Злоумышленники присылают ссылки, например, для загрузки резюме или анкетирования, однако при переходе заражают гаджеты вирусными программами.