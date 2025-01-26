Любовь зла — полюбишь и мошенника: Россиян предупредили о новых схемах развода
РИА «ФП»: Мошенники используют сервисы знакомств для обмана граждан
Мошенники сегодня активно используют сервисы знакомств для обмана доверчивых граждан, причём переписки и даже голосовые сообщения они имитируют с помощью искусственного интеллекта. Пользуясь влюблённостью жертвы, злоумышленники выманивают денежные средства.
Не гнушаются аферисты разводить и детей. В частности, они звонят школьникам или их родителям, представляются сотрудниками учебного заведения и просят данные якобы для обновления электронных профилей. Мошенники убеждают граждан сообщить код из сообщения и получают доступ к «Госуслугам».
Третья схема обмана связана с сайтами по поиску работы. Аферисты с лёгкостью манипулируют соискателями, предлагая доверчивым гражданам очень выгодные условия. Злоумышленники присылают ссылки, например, для загрузки резюме или анкетирования, однако при переходе заражают гаджеты вирусными программами.
«Чтобы не стать жертвой мошенников, важно соблюдать меры предосторожности. Всегда проверяйте информацию через официальные каналы и избегайте перехода по сомнительным ссылкам. Убедитесь, что используете защищённые устройства с актуальными обновлениями безопасности», — рекомендует РИА «ФедералПресс».
Ранее россиян предупредили о замаскированном вирусе Mamont в Telegram. Также гражданам сообщили о схеме со взломами Telegram-аккаунтов через «домовые чаты». Кроме того, Life.ru выяснил, сколько бабушек и дедушек хоть раз клюнули на уловки мошенников.
Kandinsky 3.1 / Life.ru