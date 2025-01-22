Россиянам объяснили, как найти фейковое банковское приложение на своём смартфоне
Роскачество: Фейковые банковские приложения можно установить на любые смартфоны
Поддельные банковские мобильные приложения можно случайно установить на любые смартфоны. При этом внешне они ни чем не отличаются от оригинала, сообщили РИА «Новости» в центре цифровой экспертизы Роскачества.
«На iPhone нет мобильных приложений популярных банков, этим и пользуются мошенники, создавая подделки. А владельцы Android-смартфонов могут стать жертвами собственной невнимательности... Главное, что нужно знать о фальшивых банковских приложениях — у них мало отзывов, и большинство из них отрицательные...», — говорится в сообщении.
Кроме того в названии фальшивого приложения могут быть допущены ошибки или добавлены ненужные слова. В описании таких приложений также часто встречаются орфографические и пунктуационные ошибки. Обычно при установке неофициального приложения пользователи могут ввести свои личные данные, включая CVV-код. Это и позволит злоумышленникам похитить информацию и ограничить доступ к мобильному сервису.
Ранее Life.ru рассказал о рекордном обмане, который обошёлся в 430 миллионов рублей. Экс-глава Корпорации развития Самарской области Ольга Серова выполнила почти все требования аферистов и отправила им рекордную сумму. 71-летняя чиновница сняла со своих счетов 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов (79,8 миллиона рублей), а затем вручила аферистам.
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