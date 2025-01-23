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Регион
23 января, 08:28

Россиян предупредили о схеме со взломами Telegram-аккаунтов через «домовые чаты»

Эксперт Власов призвал россиян не вступать в домовые чаты по QR-кодам

Мошенники придумали новую схему обмана россиян в Telegram. Аферисты развешивают в подъездах многоэтажек объявления с QR-кодами, перейдя по которым можно якобы попасть в новый домовой чат. Но те, кто ведётся на эту уловку, рискуют лишиться своего аккаунта в мессенджере, а вместе с ним и личных данных, предупредил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

«После перехода по ссылке злоумышленники могут запустить вредоносную программу или запросить код подтверждения, чтобы якобы где-то зарегистрировать ваш аккаунт. Если человек так сделает, то все его аккаунты в социальных сетях, данные в банковских приложениях и на портале «Госуслуги» могут быть скомпрометированы», — объяснил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Россиянам советуют не выходить из домовых чатов, даже если достал спам
Россиянам советуют не выходить из домовых чатов, даже если достал спам

Кроме того, не стоит переходить по подозрительным ссылкам из чатов, даже если вам обещают огромную скидку или начисление баллов. По возможности лучше не отвечать на звонки с незнакомых номеров и проверять всю поступающую информацию.

Life.ru уже писал о том, что мошенники начали использовать домовые чаты для обмана россиян. Они под видом соседей попадают в эти группы и отправляют различные ссылки, предлагая скидки и соцподдержку по оплате счетов ЖКХ. Однако стоит помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Иногда аккаунт вашего соседа, с которым вы здороваетесь каждый день, могут взломать. Поэтому верить не стоит даже «проверенным» людям.

Обложка ©

freepik/shurkin_son

Алёна Зиновьева
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