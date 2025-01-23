Россиян предупредили о схеме со взломами Telegram-аккаунтов через «домовые чаты»

Мошенники придумали новую схему обмана россиян в Telegram. Аферисты развешивают в подъездах многоэтажек объявления с QR-кодами, перейдя по которым можно якобы попасть в новый домовой чат. Но те, кто ведётся на эту уловку, рискуют лишиться своего аккаунта в мессенджере, а вместе с ним и личных данных, предупредил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

«После перехода по ссылке злоумышленники могут запустить вредоносную программу или запросить код подтверждения, чтобы якобы где-то зарегистрировать ваш аккаунт. Если человек так сделает, то все его аккаунты в социальных сетях, данные в банковских приложениях и на портале «Госуслуги» могут быть скомпрометированы», — объяснил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, не стоит переходить по подозрительным ссылкам из чатов, даже если вам обещают огромную скидку или начисление баллов. По возможности лучше не отвечать на звонки с незнакомых номеров и проверять всю поступающую информацию.