Россиянам советуют не выходить из домовых чатов, даже если достал спам

Россиян призвали не отказываться от вступления в домовые чаты, поскольку там можно наладить общение с соседями и эффективно решить вопросы с управляющей компанией. Об этом заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Практика показывает, что в тех домах, где собственники общаются, где они обсуждают решения какие-то совместно с управляющей компанией, больше порядка, больше контроля», — пояснила депутат.

Она считает, что в процесс общения должны быть включены не только собственники квартир, но и съёмщики жилья. Парламентарий подчеркнула, что домовые чаты нужны не только для собраний, но и для проведения опросов, обмена мнениями. Также в чате можно оперативно решать проблемные вопросы: кто шумит по ночам, когда приедет аварийка, почему в доме нет воды и прочее.