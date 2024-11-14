Россиянам советуют не выходить из домовых чатов, даже если достал спам
Депутат Разворотнева: В домовом чате можно наладить общение с соседями и с УК
Россиян призвали не отказываться от вступления в домовые чаты, поскольку там можно наладить общение с соседями и эффективно решить вопросы с управляющей компанией. Об этом заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
«Практика показывает, что в тех домах, где собственники общаются, где они обсуждают решения какие-то совместно с управляющей компанией, больше порядка, больше контроля», — пояснила депутат.
Она считает, что в процесс общения должны быть включены не только собственники квартир, но и съёмщики жилья. Парламентарий подчеркнула, что домовые чаты нужны не только для собраний, но и для проведения опросов, обмена мнениями. Также в чате можно оперативно решать проблемные вопросы: кто шумит по ночам, когда приедет аварийка, почему в доме нет воды и прочее.
При этом переходить по разным ссылкам из домового чата всё-таки не стоит. В числе участников могут быть мошенники, которые попытаются втереться в доверие, а затем украдут деньги и личные данные. Например, аферисты могут предлагать скидки, какую-то соцподдержку в период оплаты счетов ЖКХ. Также они от имени соседей продают якобы свои парковочные места. Правда, после получения предоплаты продавец пропадает вместе с деньгами, а будущий владелец парковки остаётся ни с чем.