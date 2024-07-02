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Регион
2 июля, 05:38

Россиян предупредили об ответственности за ругань в общедомовом чате

Юрист Малышева предупредила об ответственности за оскорбления в домовом чате

Недавно суд выписал мужчине штраф в размере 50 тысяч рублей, после того как он в общем домовом чате выразил недовольство работой управляющей организации, приправив это всё грубостями и нецензурной бранью. Член Ассоциации юристов России, медиатор Ангелина Малышева объяснила aif.ru, что в этом случае всё произошло в соответствии со статьёй 152 ГК РФ.

Специалист пояснила, что требования об уважительном обращении к собеседнику в действующем российском законодательстве распространяются на любые формы общения, а не только на общедомовой чат. Согласно букве закона, человек имеет право требовать опровержения порочащих его сведений тем же способом, каким они и были распространены.

Помимо этого, в некоторых случаях можно требовать и удаления такой информации, а также компенсацию морального вреда и убытков. Последние могут возникнуть, по словам собеседника издания, если с предпринимателем после случившегося отказываются работать контрагенты.

"Размер компенсации нравственных страданий определяет суд, а убытки должны быть подтверждены документально", — заключила Малышева.

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Напомним, что ранее суд признал жителя города Бора Нижегородской области виновным в использовании нецензурной брани в домовом чате и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Конфликт по переписке начался с обвинения сотрудников товарищества собственников недвижимости в расходовании средств на личные нужды.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lolostock - Apex Studios

Алексей Соловьёв
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