Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 11:29

Россиян предупредили о замаскированном вирусе Mamont в Telegram

МВД: Мошенники распространяют в Telegram опасный вирус Mamont

Мошенники начали использовать мессенджер Telegram для распространения вредоносного программного обеспечения. Злоумышленники рассылают троян в формате apk-файла, замаскированного под видео, на котором якобы запечатлена жертва, сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Чаще всего злоумышленники направляют файлы, сопровождая их вопросом: «Это ты на видео?», также слово «видео» в разных вариациях используется в названии файла», — говорится в сообщении ведомства.

При открытии таких файлов на устройство пользователя устанавливается вредоносное приложение, известное как троян Mamont. Этот вирус обладает серьёзными возможностями: он может считывать push-уведомления и SMS-сообщения, получать доступ к фотографиям из галереи, а также автоматически рассылать зараженный файл всем контактам пользователя в Telegram. Это создаёт замкнутый круг распространения вредоносного ПО и увеличивает вероятность заражения новых устройств.

Основная цель мошенников заключается в получении доступа к платёжным данным жертвы, а также в использовании личной информации в различных преступных схемах. В связи с этим МВД призывает россиян проявлять максимальную осторожность и воздерживаться от открытия неизвестных или подозрительных файлов.

А ранее россиян предупредили о новой схеме краж аккаунтов в Telegram. Так, пользователи мессенджера получают сообщение от знакомых, которые давно не были в сети, с просьбой проголосовать за кого-либо по ссылке. Ссылка для голосования ведёт на фишинговый ресурс, после перехода на который пользователь теряет доступ к своему аккаунту.

Мошенники начали использовать детей для кражи данных с «Госуслуг»
Мошенники начали использовать детей для кражи данных с «Госуслуг»
Обложка ©

Freepik / Dragana_Gordic

Наталья Демьянова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar