Россиян предупредили о замаскированном вирусе Mamont в Telegram

Мошенники начали использовать мессенджер Telegram для распространения вредоносного программного обеспечения. Злоумышленники рассылают троян в формате apk-файла, замаскированного под видео, на котором якобы запечатлена жертва, сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Чаще всего злоумышленники направляют файлы, сопровождая их вопросом: «Это ты на видео?», также слово «видео» в разных вариациях используется в названии файла», — говорится в сообщении ведомства.

При открытии таких файлов на устройство пользователя устанавливается вредоносное приложение, известное как троян Mamont. Этот вирус обладает серьёзными возможностями: он может считывать push-уведомления и SMS-сообщения, получать доступ к фотографиям из галереи, а также автоматически рассылать зараженный файл всем контактам пользователя в Telegram. Это создаёт замкнутый круг распространения вредоносного ПО и увеличивает вероятность заражения новых устройств.

Основная цель мошенников заключается в получении доступа к платёжным данным жертвы, а также в использовании личной информации в различных преступных схемах. В связи с этим МВД призывает россиян проявлять максимальную осторожность и воздерживаться от открытия неизвестных или подозрительных файлов.