Россиян предупредили о новой схеме обмана с QR-кодами в квитанциях ЖКУ
Эксперт Семенюта: Мошенники обманывают россиян с помощью фальшивых квитанций ЖКУ
QR-коды являются неотъемлемой частью жизни многих современных людей. Однако наряду с удобством, они также стали инструментом для мошенничества, создав новую угрозу под названием квишинг. Об этом рассказал аналитик-исследователь киберугроз Игорь Семенюта.
«Квишинг — это фишинговая атака с использованием поддельных QR-кодов. Вместо того, чтобы перенаправить пользователя на официальный сайт, такой код ведёт на мошеннический ресурс», — поделился деталями эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Одним из самых излюбленных способов квишинга сегодня является рассылка поддельных квитанций на оплату коммунальных услуг. Мошенники подменяют настоящую квитанцию на поддельную в почтовом ящике, поэтому жертва даже не подозревает, что её обманывают. После оплаты такой квитанции деньги попадают не в управляющую компанию, а в руки аферистов. Обман скрывается не сразу, а через месяц, когда приходит новая квитанция с задолженностью.
Чтобы защитить себя от квишинга, следует внимательно проверять сайты, на которые ведёт QR-код. Одним из поводов закрыть ссылку, будет отсутствие замка в адресной строке браузера. Любое несовпадение, например, логотипы компаний, реквизиты и прочее, тоже должны стать сигналом отказаться от платежа.
Ранее Life.ru рассказывал о другой мошеннической схеме с QR-кодами. Кроме квитанций на оплату ЖКУ злоумышленники используют объявления о вступлении в домовой чат. Они развешивают их в подъездах и поджидают своих жертв. Те, кто ведётся на эту уловку, рискуют загрузить на своё устройство вредоносное ПО, лишиться аккаунта в мессенджере Telegram или в WhatsApp, а вместе с ним и личных данных.
АГН «Москва» / Александр Авилов