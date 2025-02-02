Россиян предупредили о новой схеме обмана с QR-кодами в квитанциях ЖКУ

QR-коды являются неотъемлемой частью жизни многих современных людей. Однако наряду с удобством, они также стали инструментом для мошенничества, создав новую угрозу под названием квишинг. Об этом рассказал аналитик-исследователь киберугроз Игорь Семенюта.

«Квишинг — это фишинговая атака с использованием поддельных QR-кодов. Вместо того, чтобы перенаправить пользователя на официальный сайт, такой код ведёт на мошеннический ресурс», — поделился деталями эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Одним из самых излюбленных способов квишинга сегодня является рассылка поддельных квитанций на оплату коммунальных услуг. Мошенники подменяют настоящую квитанцию на поддельную в почтовом ящике, поэтому жертва даже не подозревает, что её обманывают. После оплаты такой квитанции деньги попадают не в управляющую компанию, а в руки аферистов. Обман скрывается не сразу, а через месяц, когда приходит новая квитанция с задолженностью.

Чтобы защитить себя от квишинга, следует внимательно проверять сайты, на которые ведёт QR-код. Одним из поводов закрыть ссылку, будет отсутствие замка в адресной строке браузера. Любое несовпадение, например, логотипы компаний, реквизиты и прочее, тоже должны стать сигналом отказаться от платежа.