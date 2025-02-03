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Регион
3 февраля, 16:41

Мошенники начали обманывать россиян с помощью нового «свадебного» вируса

SHOT ПРОВЕРКА: Мошенники крадут данные россиян, рассылая приглашения на свадьбу

Российские пользователи смартфонов массово жалуются на новую уловку мошенников, с помощью которой они завладевают личными данными адресатов. Людям приходят приглашения на свадьбу от незнакомцев, но открывая файл, получатели предоставляют злоумышленникам доступ к функционалу телефона и конфиденциальной информации.

Сообщения с заражённым файлом приходят пользователям смартфонов. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Сообщения с заражённым файлом приходят пользователям смартфонов. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, люди получают сообщения от незнакомцев, но те почему-то обращаются к адресатам по имени. В СМСке прикреплён документ — якобы приглашение на свадьбу. Однако на самом деле в файле скрыт троянец Tria — программа, которая позволяет получать данные из популярных мессенджеров и e-mail, а также прочие данные. С помощью вируса злоумышленники могут полностью контролировать аккаунт жертв. Особо опасны подобные схемы для владельцев телефонов на базе Android.

Схема такая: во время укачивания файла пользователя просят установить приложение, ввести номер телефона и дать разрешения, которые и дают мошенникам доступ ко всему функционалу.

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Ранее россиян предупредили, что мошенники придумали схему обмана с использованием QR-кодов. Людям приходят липовые квитанции на оплату счетов, а переходя по ссылки после сканирования чёрного квадрата, они предоставляют доступ воришкам к своим счетам и персональным данным.

Обложка ©

freepik

Ольга Сливченко
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