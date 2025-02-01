Пенсионер из Петербурга «проспонсировал украинскую армию» на три миллиона рублей

Житель Санкт-Петербурга потерял три миллиона рублей, став жертвой мошенников. Пожилой мужчина с 26 по 29 января получал звонки от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками различных ведомств, в том числе ФСБ и Центробанка. Старику предлагали то переоформить договоры, то «проспонсировать украинскую армию».

В итоге 81-летний петербуржец передал аферистам сначала 2,6 миллиона, а потом ещё и 451 тысячу рублей, что суммарно составило 3,051 миллиона. Когда пенсионер понял, что его обманули, он обратился в полицию. По данным газеты «Известия», правоохранители проводят проверку в рамках уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»).