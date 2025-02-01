МВД предупредило о мошеннической схеме с золотыми слитками

Мошенники в России придумали новую схему. Они уговаривают россиян покупать золото и монеты, а после передавать их якобы для сохранности. Об этом сообщила пресс-служба управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Гражданину звонят и убеждают, что его деньги в опасности, однако вместо перевода просят приобрести золото — слитки или инвестиционные монеты», — говорится в сообщении.

После этого преступники убеждают отдать драгоценности курьеру или продать в другом банке и отправить на счёт. Аферисты давят на высокий уровень инфляции. Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не идти на поводу у злоумышленников.