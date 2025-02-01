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1 февраля, 09:25

МВД предупредило о мошеннической схеме с золотыми слитками

МВД: Мошенники принуждают россиян покупать золото и отдавать якобы на хранение

Мошенники в России придумали новую схему. Они уговаривают россиян покупать золото и монеты, а после передавать их якобы для сохранности. Об этом сообщила пресс-служба управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Гражданину звонят и убеждают, что его деньги в опасности, однако вместо перевода просят приобрести золото — слитки или инвестиционные монеты», — говорится в сообщении.

После этого преступники убеждают отдать драгоценности курьеру или продать в другом банке и отправить на счёт. Аферисты давят на высокий уровень инфляции. Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не идти на поводу у злоумышленников.

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Другие мошенники пользуются высоким интересом россиян к дубайскому шоколаду, создают поддельные онлайн-магазины по продаже этой сладости и через них крадут личные данные покупателей. При этом оригинальный производитель лакомства не занимается продажами своего шоколада в соцсетях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / r.classen

Николай Рюмин
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