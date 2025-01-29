В МВД раскрыли новую схему мошенников с трендовым дубайским шоколадом

Мошенники пользуются высоким интересом россиян к дубайскому шоколаду, создают поддельные онлайн-магазины по продаже этой сладости и через них крадут личные данные покупателей. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Мошенники всегда реагируют на актуальные тренды и новости. Не стал исключением и продолжающийся рост популярности дубайского шоколада. Интерес граждан к десерту используется для фишинговых атак и фейковых поставок», — сказано в сообщении.

В организации пояснили, что аферисты создают поддельные онлайн-магазины с логотипами популярных брендов и с помощью таких сайтов распространяют вредоносное программное обеспечение или воруют персональную информацию. При этом оригинальный производитель лакомства не занимается продажами своего шоколада в соцсетях.

«Компания Fix Dessert Chocolatier официально заявляла, что у них нет онлайн магазина и они не занимаются продажами в социальных сетях», — добавили в ведомстве.

Дубайский шоколад стал очень популярен в России минувшей осенью. К его отличительным особенностям можно отнести хрустящую основу и тягучую начинку из ореховой пасты. Десерт прославился в первую очередь благодаря множеству роликов в Сети.