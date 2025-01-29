В МВД раскрыли новую схему мошенников с трендовым дубайским шоколадом
МВД: Мошенники спекулируют спросом на дубайский шоколад и крадут личные данные
Мошенники пользуются высоким интересом россиян к дубайскому шоколаду, создают поддельные онлайн-магазины по продаже этой сладости и через них крадут личные данные покупателей. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«Мошенники всегда реагируют на актуальные тренды и новости. Не стал исключением и продолжающийся рост популярности дубайского шоколада. Интерес граждан к десерту используется для фишинговых атак и фейковых поставок», — сказано в сообщении.
В организации пояснили, что аферисты создают поддельные онлайн-магазины с логотипами популярных брендов и с помощью таких сайтов распространяют вредоносное программное обеспечение или воруют персональную информацию. При этом оригинальный производитель лакомства не занимается продажами своего шоколада в соцсетях.
«Компания Fix Dessert Chocolatier официально заявляла, что у них нет онлайн магазина и они не занимаются продажами в социальных сетях», — добавили в ведомстве.
Дубайский шоколад стал очень популярен в России минувшей осенью. К его отличительным особенностям можно отнести хрустящую основу и тягучую начинку из ореховой пасты. Десерт прославился в первую очередь благодаря множеству роликов в Сети.
Это не первая попытка мошенников обогатиться на трендовом дубайском шоколаде. Ранее в российском Генконсульстве в ОАЭ призвали граждан РФ не провозить через границу полученные от незнакомых людей сладости. Часто использовалась схема, когда партию из порядка десяти коробок с шоколадом просили передать сиротам. Внутри же оказывался непрошенный бонус, который точно заинтересует таможенников.
Life.ru/Шедеврум