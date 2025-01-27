Украинские мошенники разводят россиян, переводя деньги с пометкой «помощь ВСУ»

Когда доверчивый гражданин решает, что ему повезло и он случайно стал обладателем кругленькой суммы, то тут же начинаются проблемы. Россиянину поступают угрозы от всё тех же мошенников, которые обещают «сдать преступника» правоохранительным органам РФ за якобы оказываемую поддержку украинской армии. В доказательство делается скрин платёжки с «разоблачительной» пометкой о цели перевода. Расчёт сделан на то, что человек засуетится, испугается тюрьмы и тут же выполнит все поручения и просьбы мошенников.