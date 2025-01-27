Украинские мошенники разводят россиян, переводя деньги с пометкой «помощь ВСУ»
Украинские мошенники придумали новую схему выманивать деньги у россиян, сообщает Mash. Сейчас аферисты начинают первыми присылать средства своим потенциальным жертвам и делают пометку при переводе «за помощь ВСУ».
Когда доверчивый гражданин решает, что ему повезло и он случайно стал обладателем кругленькой суммы, то тут же начинаются проблемы. Россиянину поступают угрозы от всё тех же мошенников, которые обещают «сдать преступника» правоохранительным органам РФ за якобы оказываемую поддержку украинской армии. В доказательство делается скрин платёжки с «разоблачительной» пометкой о цели перевода. Расчёт сделан на то, что человек засуетится, испугается тюрьмы и тут же выполнит все поручения и просьбы мошенников.
Ранее сообщалось, что молодой и перспективный биатлонист Платон Исламшин отдал мошенникам больше миллиона рублей. 19-летний спортсмен был уверен, что переводит средства вице-президенту Федерации лыжных гонок.
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