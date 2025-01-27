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27 января, 13:10

19-летний биатлонист Исламшин отдал мошенникам больше 1 миллиона рублей

Биатлонист Платон Исламшин. Фото © VK / Платон Исламшин

Биатлонист Платон Исламшин. Фото © VK / Платон Исламшин

Молодой и перспективный биатлонист Платон Исламшин отдал мошенникам больше миллиона рублей. 19-летний спортсмен был уверен, что переводит средства вице-президенту Федерации лыжных гонок.

Как сообщает Mash, в столицу из Свердловской области спортсмен приехал для лечения травмы, которая была получена во время IV Российско-китайских молодёжных зимних игр‑2025 в начале января. Мошенники действовали по старой схеме: представились авторитетными людьми в лыжном спорте, объяснили, что в связи с проверкой по выявлению иноагентов вскоре с Исламшиным свяжутся сотрудники ФСБ.

«Представитель службы безопасности» позже вышел на связь и сообщил, что от имени биатлониста был сделан перевод в одну из запрещённых организаций. Чтобы обезопасить себя и уберечь все накопления, необходимо было перевести их на счета. После перевода у молодого спортсмена пропала солидная сумма — 1 211 000 рублей, которую он переводил в два захода: сначала 831 тысячу, затем ещё 380.

После этого преступники потребовали Исламшина взять кредит, чтобы перевести ещё большую сумму — только тогда он понял, как лихо его обвели вокруг пальца.

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Ранее жертвой мошенников стал продюсер и режиссёр Рубен Атоян, которого развели от лица коллеги. Ему написал российский режиссёр и продюсер Николоз Бежуашвили, у которого на самом деле украли данные телеграм-аккаунта, и попросил перевести некоторую сумму. Отзывчивый коллега попался на уловку.

Ольга Сливченко
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