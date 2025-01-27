Режиссёра развели с помощью вируса «Мамонт» от имени продюсера «Прабабушки лёгкого поведения»

Мошенники с помощью вируса «Мамонт» украли Telegram-аккаунт у российского режиссёра и продюсера Николоза Бежуашвили и смогли обмануть его коллегу. Кинодеятель попался на самую распространённую схему кражи данных. Об этом сообщает SHOT.

Накануне режиссёр получил ссылку в Telegram с подписью «Это ты на видео?» и не заподозрил подвоха. В этот момент доступ к его аккаунту был полностью заблокирован: злоумышленники перехватили контроль над личным профилем и начали писать его друзьям с просьбой перевести несколько тысяч рублей.

Наиболее отзывчивым оказался продюсер и режиссёр Рубен Атоян, который не оставил в беде и перевёл мошенникам 12 тысяч рублей. После этого Рубен позвонил Николозу, который даже не догадывался о взломе. Бежуашвили оперативно предупредил всех знакомых о мошенниках, которые уже успели обратиться к десяткам людей.

Напомним, что Николоз Бежуашвили известен как продюсер фильмов с Оливером Стоуном. Также в его копилке фильм «Прабабушка лёгкого поведения. Начало». Рубен Атоян является продюсером фильма «Мы из будущего» и сериала «Десантура».