Режиссёра развели с помощью вируса «Мамонт» от имени продюсера «Прабабушки лёгкого поведения»
SHOT: Мошенники украли Telegram у режиссёра Бежуашвили и обманули его коллегу
Российский режиссёр Николоз Бежуашвили. Обложка © Kinopoisk.ru
Мошенники с помощью вируса «Мамонт» украли Telegram-аккаунт у российского режиссёра и продюсера Николоза Бежуашвили и смогли обмануть его коллегу. Кинодеятель попался на самую распространённую схему кражи данных. Об этом сообщает SHOT.
Накануне режиссёр получил ссылку в Telegram с подписью «Это ты на видео?» и не заподозрил подвоха. В этот момент доступ к его аккаунту был полностью заблокирован: злоумышленники перехватили контроль над личным профилем и начали писать его друзьям с просьбой перевести несколько тысяч рублей.
Наиболее отзывчивым оказался продюсер и режиссёр Рубен Атоян, который не оставил в беде и перевёл мошенникам 12 тысяч рублей. После этого Рубен позвонил Николозу, который даже не догадывался о взломе. Бежуашвили оперативно предупредил всех знакомых о мошенниках, которые уже успели обратиться к десяткам людей.
Напомним, что Николоз Бежуашвили известен как продюсер фильмов с Оливером Стоуном. Также в его копилке фильм «Прабабушка лёгкого поведения. Начало». Рубен Атоян является продюсером фильма «Мы из будущего» и сериала «Десантура».
Ранее Life.ru рассказал, что сейчас аферисты очень часто обманывают россиян с помощью вредоносных файлов под видом фото. Чаще всего сообщения от мошенников сопровождаются шантажирующим вопросом: «Это ты на фото?». При этом качать файл не нужно, потому что вместо фото на устройство вы получите вредоносную программу. Она даст злоумышленникам доступ к данным, в том числе банковским приложениям.