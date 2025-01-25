Лёню Голубкова из рекламы МММ кинули мошенники

Актёра Владимира Пермякова, сыгравшего Лёню Голубкова в рекламе финансовой пирамиды МММ, обманули мошенники. Ему пообещали увеличение скромной пенсии, но за это просили более ста тысяч рублей. Об этом «вкладчик» рассказал в беседе с Пятым каналом.

«Лёня Голубков» стал жертвой мошенников. Видео © Пятый канал

Сейчас Пермякову 72 года. Он скромно живёт в московской квартире, на которую заработал во время былой славы. Пенсию получает «нищенскую». Аферисты предложили помочь ему увеличить размер выплат.

«Меня юристы развели на 183 тысячи рублей. Сказали про нищенскую пенсию, мол, приходите, поднимем. Спросил — там бесплатно? Она промолчала. Косит под адвоката, но друзья мои посмотрели, такого адвоката нет. Подали мы в суд, я давал показания следователю. Там 1200 человек они обманули, пенсионеров. И молчок. Дело закрыли. Видно, крыша у них высокая. Вот так, внаглую», — поделился Пермяков.

Актёр рассказывает, что сначала он заплатил 31 тысячу рублей за пакет документов, после — ещё 52 тысячи за подачу бумаг в суд. «Судебные издержки» обошлись пенсионеру в 126 тысяч рублей.

Он пояснил, что никогда бы не поверил аферистам на улице или по телефону, но эти люди принимали в приличном офисе и производили хорошее впечатление. Выяснилось, что даже документы, составленные конторой, Пермяков мог и сам составить.