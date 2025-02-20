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Регион
20 февраля, 19:43

Лавров на саммите G20 затронул тему Украины в разговоре с турецким коллегой

Лавров обсудил Украину и Сирию с главой МИД Турции Фиданом на саммите G20

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров (слева) и Хакан Фидан (справа). Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров (слева) и Хакан Фидан (справа). Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Руководитель турецкого МИД Хакан Фидан поговорил с главой российского дипломатического ведомства Сергеем Лавровым о завершении украинского конфликта. Это произошло на полях саммита глав МИД G20 в Йоханнесбурге. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

«Министры сверили часы по ключевым аспектам двусторонней повестки дня, включая перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере.», — сказано в записи дипведомства в телеграм-канале.

Лавров информировал Фидана об итогах прошедших в Эр-Рияде российско-американских переговорах, также министры затронули темы международных и региональных сюжетов, отдельное внимание уделив стабилизации ситуации в Турции. Источник ТАСС в МИД Турции заметил, что главы дипломатических ведомств обсуждали украинский конфликт.

Лавров и глава МИД Норвегии Эйде пожали руки на встрече G20 в Йоханнесбурге
Лавров и глава МИД Норвегии Эйде пожали руки на встрече G20 в Йоханнесбурге

Ранее глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар рассказал, что в беседе с Сергеем Лавровым в рамках саммита «Группы двадцати» в ЮАР обсудил актуальные события вокруг Незалежной, а также развитие двусторонних отношений между странами. В том числе была затронута и встреча российских и американских делегаций в Эр-Рияде.

Юрий Лысенко
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