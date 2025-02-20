Лавров на саммите G20 затронул тему Украины в разговоре с турецким коллегой
Лавров обсудил Украину и Сирию с главой МИД Турции Фиданом на саммите G20
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров (слева) и Хакан Фидан (справа). Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Руководитель турецкого МИД Хакан Фидан поговорил с главой российского дипломатического ведомства Сергеем Лавровым о завершении украинского конфликта. Это произошло на полях саммита глав МИД G20 в Йоханнесбурге. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
«Министры сверили часы по ключевым аспектам двусторонней повестки дня, включая перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере.», — сказано в записи дипведомства в телеграм-канале.
Лавров информировал Фидана об итогах прошедших в Эр-Рияде российско-американских переговорах, также министры затронули темы международных и региональных сюжетов, отдельное внимание уделив стабилизации ситуации в Турции. Источник ТАСС в МИД Турции заметил, что главы дипломатических ведомств обсуждали украинский конфликт.
Ранее глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар рассказал, что в беседе с Сергеем Лавровым в рамках саммита «Группы двадцати» в ЮАР обсудил актуальные события вокруг Незалежной, а также развитие двусторонних отношений между странами. В том числе была затронута и встреча российских и американских делегаций в Эр-Рияде.