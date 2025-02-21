Лавров заявил, что все страны G20 поприветствовали переговоры в Эр-Рияде
Все участники саммита «Группы двадцати» положительно высказались о проведении в Эр-Рияде переговоров между Россией и США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, подводя итоги мероприятий G20 в ЮАР.
«Все приветствовали нашу встречу, все понимают, что это не конец эпохи противостояния России и Запада, но то, что начало разговора само по себе является возвращением к нормальности, — это признают и приветствуют абсолютно все», — сказал российский министр.
Лавров добавил, что власти ЕС и НАТО считают «предательством интересов Запада» сам факт беседы между представителями двух великих держав, в ходе которой каждый смог донести свою позицию.
Ранее Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Эр-Рияде российская и американская делегации наметили пути разрешения украинского кризиса и поделились своим видением того, как будет выглядеть новый баланс сил в мире. Кроме того, на саммите «Двадцатки» российский министр обсудил Украину с индийским коллегой и главой МИД Турции.
Life.ru