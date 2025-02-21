Лавров заявил, что все страны G20 поприветствовали переговоры в Эр-Рияде

Все участники саммита «Группы двадцати» положительно высказались о проведении в Эр-Рияде переговоров между Россией и США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, подводя итоги мероприятий G20 в ЮАР.

«Все приветствовали нашу встречу, все понимают, что это не конец эпохи противостояния России и Запада, но то, что начало разговора само по себе является возвращением к нормальности, — это признают и приветствуют абсолютно все», — сказал российский министр.