Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
21 февраля, 15:07

Лавров заявил, что все страны G20 поприветствовали переговоры в Эр-Рияде

Все участники саммита «Группы двадцати» положительно высказались о проведении в Эр-Рияде переговоров между Россией и США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, подводя итоги мероприятий G20 в ЮАР.

«Все приветствовали нашу встречу, все понимают, что это не конец эпохи противостояния России и Запада, но то, что начало разговора само по себе является возвращением к нормальности, это признают и приветствуют абсолютно все», — сказал российский министр.

Лавров добавил, что власти ЕС и НАТО считают «предательством интересов Запада» сам факт беседы между представителями двух великих держав, в ходе которой каждый смог донести свою позицию.

Лавров на саммите G20 затронул тему Украины в разговоре с турецким коллегой
Лавров на саммите G20 затронул тему Украины в разговоре с турецким коллегой

Ранее Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Эр-Рияде российская и американская делегации наметили пути разрешения украинского кризиса и поделились своим видением того, как будет выглядеть новый баланс сил в мире. Кроме того, на саммите «Двадцатки» российский министр обсудил Украину с индийским коллегой и главой МИД Турции.

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Life.ru

Владимир Озеров
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