Сергей Лавров прибыл в столицу Турции с рабочим визитом

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Турцию с рабочим визитом. Самолёт министра приземлился в аэропорту столицы республики, сообщает ТАСС.

Согласно данным турецкого внешнеполитического ведомства, Лавров и его коллега Хакан Фидан намерены обсудить актуальные международные вопросы. В центре внимания дипломатов — ситуация на Ближнем Востоке, обстановка в Сирии и конфликт на Украине.