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Регион
23 февраля, 19:22

Сергей Лавров прибыл в столицу Турции с рабочим визитом

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Турцию с рабочим визитом. Самолёт министра приземлился в аэропорту столицы республики, сообщает ТАСС.

Согласно данным турецкого внешнеполитического ведомства, Лавров и его коллега Хакан Фидан намерены обсудить актуальные международные вопросы. В центре внимания дипломатов — ситуация на Ближнем Востоке, обстановка в Сирии и конфликт на Украине.

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Напомним, что Лавров и Фидан уже встречались 20 февраля на полях саммита глав МИД G20 в Йоханнесбурге. Министры сверили часы по ключевым аспектам двусторонней повестки, включая перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере.

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Тимур Хингеев
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