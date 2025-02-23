Сергей Лавров прибыл в столицу Турции с рабочим визитом
Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Турцию с рабочим визитом. Самолёт министра приземлился в аэропорту столицы республики, сообщает ТАСС.
Согласно данным турецкого внешнеполитического ведомства, Лавров и его коллега Хакан Фидан намерены обсудить актуальные международные вопросы. В центре внимания дипломатов — ситуация на Ближнем Востоке, обстановка в Сирии и конфликт на Украине.
Напомним, что Лавров и Фидан уже встречались 20 февраля на полях саммита глав МИД G20 в Йоханнесбурге. Министры сверили часы по ключевым аспектам двусторонней повестки, включая перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере.
Telegram / МИД России