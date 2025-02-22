Путин на заседании СБ попросил Лаврова рассказать о его последних поездках
Президент России Владимир Путин попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова рассказать, как прошли его последние зарубежные поездки. Глава государства обратился к дипломату в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ, фрагмент записи которого опубликовала пресс-служба Кремля.
Путин попросил Лаврова рассказать о его последних зарубежных поездках. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Сергей Викторович, вам слово. И потом, конечно, попросил бы вас рассказать о ваших поездках. Я отчёты вижу, получаю, но для коллег полезно будет послушать», — сказал российский лидер.
Напомним, что на днях Сергей Лавров в составе российской делегации участвовал в переговорах с представителями США в Эр-Рияде. По его словам, встреча помогла сторонам начать движение к взаимопониманию. После этого глава дипломатии РФ участвовал в саммите G20 в ЮАР, где также обсуждался украинский конфликт.
Telegram / Кремль. Новости