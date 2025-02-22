Путин на заседании СБ попросил Лаврова рассказать о его последних поездках

Президент России Владимир Путин попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова рассказать, как прошли его последние зарубежные поездки. Глава государства обратился к дипломату в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ, фрагмент записи которого опубликовала пресс-служба Кремля.

«Сергей Викторович, вам слово. И потом, конечно, попросил бы вас рассказать о ваших поездках. Я отчёты вижу, получаю, но для коллег полезно будет послушать», — сказал российский лидер.