Матвиенко передала Эрдогану устное послание от Путина
Валентина Матвиенко и Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре. Обложка © VK / Совет Федерации
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом передала турецкому лидеру устное послание от президента России Владимира Путина касаемо двусторонних отношений стран и международной повестки. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
«Спикер СФ передала турецкому лидеру устное послание от президента РФ Владимира Путина, касающееся вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки», — говорится в сообщении пресс-службы.
Матвиенко поставила главу Турции в известность о состоявшихся ранее продуктивных контактах с местными парламентариями и достигнутых договорённостях о совместных усилиях по реализации решений, которые приняли президенты обоих государств. Также председатель Совфеда поблагодарила Эрдогана за тёплый приём, оказанный гостям из России.
Ранее Life.ru рассказывал, что 24 февраля Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре главу МИД России Сергея Лаврова в рамках рабочей поездки российского дипломата. Какие темы обсуждались на встрече, не сообщалось.