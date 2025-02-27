Матвиенко передала Эрдогану устное послание от Путина

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом передала турецкому лидеру устное послание от президента России Владимира Путина касаемо двусторонних отношений стран и международной повестки. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

«Спикер СФ передала турецкому лидеру устное послание от президента РФ Владимира Путина, касающееся вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Матвиенко поставила главу Турции в известность о состоявшихся ранее продуктивных контактах с местными парламентариями и достигнутых договорённостях о совместных усилиях по реализации решений, которые приняли президенты обоих государств. Также председатель Совфеда поблагодарила Эрдогана за тёплый приём, оказанный гостям из России.