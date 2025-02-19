Матвиенко словами «хороший сигнал» оценила успешные переговоры России и США

Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии внушают оптимизм, но не стоит спешить с выводами. Такого мнения придерживается председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Начало переговоров [между РФ и США] — это очень хороший сигнал, очень позитивный сигнал. <…> Но, коллеги, не надо никаких преждевременных выводов делать», — подчеркнула она.