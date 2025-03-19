У Трампа назвали вероятное место встречи с Путиным

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что встреча его босса и президента России Владимира Путина, вероятно, произойдёт в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я не могу говорить за них, но я уверен, что это, вероятно произойдет», — сказал посланник главы Белого дома.