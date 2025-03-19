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Регион
19 марта, 13:39

У Трампа назвали вероятное место встречи с Путиным

Уиткофф: Встреча Трампа с Путиным в Саудовской Аравии, вероятно, произойдёт

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что встреча его босса и президента России Владимира Путина, вероятно, произойдёт в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я не могу говорить за них, но я уверен, что это, вероятно произойдет», — сказал посланник главы Белого дома.

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Напомним, накануне прошёл телефонный разговор Путина и главы США. Российский лидер поддержал предложение собеседника о 30-дневном отказе от ударов по инфраструктуре на Украине. Глава государства отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов. В Кремле сегодня сообщили, что Москва довела до Вашингтона все нюансы, касающиеся перемирия на Украине.

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ТАСС / АР

Никита Никонов
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