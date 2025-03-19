Москва довела до США все нюансы, касающиеся перемирия на Украине, заявили в Кремле
Песков: РФ довела до США все нюансы, касающиеся возможного перемирия на Украине
Россия донесла до США все нюансы потенциального перемирия на 30 дней на Украине, которое на данный момент продвигает президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Имели возможность детально довести до сведения американской стороны те нюансы в контексте возможного прекращения огня, о которых упоминал президент [РФ Владимир] Путин», — сказал представитель Кремля, беседуя с журналистами.
Песков также отметил, что эти темы являются довольно чувствительными, поэтому потребуется их тщательная проработка на двустороннем уровне. Он добавил, что этот вопрос, вероятно, не следует обсуждать публично.
Напомним, накануне состоялась беседа Владимира Путина с президентом США, которая продлилась почти два с половиной часа. В ходе диалога главы государств выразили намерение нормализовать отношение между РФ и Штатами. Кроме того, активно обсуждался украинский вопрос.
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