Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 11:22

Москва довела до США все нюансы, касающиеся перемирия на Украине, заявили в Кремле

Песков: РФ довела до США все нюансы, касающиеся возможного перемирия на Украине

Россия донесла до США все нюансы потенциального перемирия на 30 дней на Украине, которое на данный момент продвигает президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Имели возможность детально довести до сведения американской стороны те нюансы в контексте возможного прекращения огня, о которых упоминал президент [РФ Владимир] Путин», — сказал представитель Кремля, беседуя с журналистами.

Песков также отметил, что эти темы являются довольно чувствительными, поэтому потребуется их тщательная проработка на двустороннем уровне. Он добавил, что этот вопрос, вероятно, не следует обсуждать публично.

«Обиделся, что порешали без него»: Зеленский срывает «энергетическое перемирие» с РФ
«Обиделся, что порешали без него»: Зеленский срывает «энергетическое перемирие» с РФ

Напомним, накануне состоялась беседа Владимира Путина с президентом США, которая продлилась почти два с половиной часа. В ходе диалога главы государств выразили намерение нормализовать отношение между РФ и Штатами. Кроме того, активно обсуждался украинский вопрос.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Мария Любицкая
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Россия
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar