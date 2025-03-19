Москва довела до США все нюансы, касающиеся перемирия на Украине, заявили в Кремле

Россия донесла до США все нюансы потенциального перемирия на 30 дней на Украине, которое на данный момент продвигает президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Имели возможность детально довести до сведения американской стороны те нюансы в контексте возможного прекращения огня, о которых упоминал президент [РФ Владимир] Путин», — сказал представитель Кремля, беседуя с журналистами.