За прошедшие сутки Киев несколько раз организовывал атаки по территории РФ. Вероятно, такими действиями Владимир Зеленский хотел продемонстрировать своё истинное отношение к обсуждаемому перемирию и непосредственно президенту США Дональду Трампу.

Как пишет сайт MK.Ru, накануне российская ПВО успешно справилась с атакой украинских беспилотников на станицу Кавказскую в Краснодарском крае. Кроме того, наши парни защитили государственную границу в Белгородской области, через которую намеревались прорваться подразделения ВСУ. Попытка захвата приграничных территории завершилась для Киева неудачей и значительными потерями.

Военные эксперты предполагают, что за этим стояла Великобритания, которой невыгодны переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

«Это, судя по всему, ответ Зеленского на инициативу об «энергетическом перемирии». Обиделся, что Путин и Трамп порешали без него. О чём вообще можно договариваться с этим невменько?», – задается вопросом военкор Коц.