«Обиделся, что порешали без него»: Зеленский срывает «энергетическое перемирие» с РФ
MK.Ru: Зеленский срывает «энергетическое перемирие», атакуя территории РФ
За прошедшие сутки Киев несколько раз организовывал атаки по территории РФ. Вероятно, такими действиями Владимир Зеленский хотел продемонстрировать своё истинное отношение к обсуждаемому перемирию и непосредственно президенту США Дональду Трампу.
Как пишет сайт MK.Ru, накануне российская ПВО успешно справилась с атакой украинских беспилотников на станицу Кавказскую в Краснодарском крае. Кроме того, наши парни защитили государственную границу в Белгородской области, через которую намеревались прорваться подразделения ВСУ. Попытка захвата приграничных территории завершилась для Киева неудачей и значительными потерями.
Военные эксперты предполагают, что за этим стояла Великобритания, которой невыгодны переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
«Это, судя по всему, ответ Зеленского на инициативу об «энергетическом перемирии». Обиделся, что Путин и Трамп порешали без него. О чём вообще можно договариваться с этим невменько?», – задается вопросом военкор Коц.
Такого же мнения придерживается сенатор Дмитрий Рогозин, заявивший, что Зеленский намерено санкционировал удар по объекту российской энергетической инфраструктуры, несмотря на имеющиеся договорённости. США следует как можно скорее искать замену «этой обезьяны во главе их марионеточного киевского режима», подытожил он.
Напомним, что в ночь на 19 марта ВСУ с помощью беспилотников атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Несколько БПЛА были сбиты, а падение обломков вызвало возгорание в районе объекта. Из-за пожара работу нефтебазы приостановили, было эвакуировано 30 работников предприятия.
Накануне киевский режим попытался вклинить подразделения ВСУ в территорию Белгородской области, преследуя цель создать негативный фон вокруг переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Украинские подразделения попытались атаковать в направлении населённых пунктов Демидовка и Прилесье. В общей сложности за день ВСУ предприняли пять вылазок, однако все они оказались неудачными.
Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff