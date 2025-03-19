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19 марта, 02:36

Работу нефтебазы под Краснодаром приостановили из-за атаки дронов и пожара

В станице Кавказской Кавказского района остановили деятельность нефтебазы. Это произошло после атаки беспилотников ВСУ, которая привела к возгоранию. Оперативный штаб по Краснодарскому краю сообщил, что площадь пожара составила 20 квадратных метров.

«Повреждён трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4 ранг сложности. На месте работают 105 человек и 45 единиц техники, а также специальные и экстренные службы», — информирует штаб.

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Видео © Telegram / SHOT

По предварительной информации, пострадавших нет. С предприятия эвакуировали 30 человек, находившихся на дежурной смене.

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Напомним, об атаке на нефтебазу в Краснодарском крае стало известно ночью 19 марта. Местные жители сообщили о громких взрывах в небе и засняли пламя от пожара.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
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