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Регион
19 марта, 01:39

В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности. Жителям региона рекомендуют сохранять спокойствие. Эту информацию опубликовал глава республики Сергей Меняйло.

«Объявлен режим беспилотной опасности. Прошу не поддаваться панике и не реагировать на провокации», — отметил Меняйло в Telegram-канале.

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Глава региона добавил, что оперативный штаб республики продолжает работу в обычном режиме.

Кроме того, этой ночью, 19 марта, российские противовоздушные силы успешно отразили атаку беспилотников в Тульской области. После этого инцидента в регионе отменили режим опасности БПЛА. Ситуация остаётся под контролем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Лия Мурадьян
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