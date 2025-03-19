В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности. Жителям региона рекомендуют сохранять спокойствие. Эту информацию опубликовал глава республики Сергей Меняйло.
«Объявлен режим беспилотной опасности. Прошу не поддаваться панике и не реагировать на провокации», — отметил Меняйло в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что оперативный штаб республики продолжает работу в обычном режиме.
Кроме того, этой ночью, 19 марта, российские противовоздушные силы успешно отразили атаку беспилотников в Тульской области. После этого инцидента в регионе отменили режим опасности БПЛА. Ситуация остаётся под контролем.
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