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Регион
18 марта, 22:58

Над Тульской областью отразили атаку беспилотников

Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В небе над регионом штатными средствами Минобороны РФ была проведена работа по уничтожению БПЛА. Разрушений и пострадавших нет», — написал глава области в телеграм-канале.

После этого в регионе был объявлен отбой опасности БПЛА. Ситуация, добавил Миляев, находится под контролем.

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Ранее о пяти пострадавших жителях Курской области сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. По его словам, причиной стали атаки украинских дронов.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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