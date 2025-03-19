Над Тульской областью отразили атаку беспилотников
Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«В небе над регионом штатными средствами Минобороны РФ была проведена работа по уничтожению БПЛА. Разрушений и пострадавших нет», — написал глава области в телеграм-канале.
После этого в регионе был объявлен отбой опасности БПЛА. Ситуация, добавил Миляев, находится под контролем.
Ранее о пяти пострадавших жителях Курской области сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. По его словам, причиной стали атаки украинских дронов.
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