ВСУ предприняли атаку на Курскую область после драпа на Украину, ранены 5 мирных жителей

Пять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в результате ударов украинских беспилотников по Курской области. Об этом в своём Телеграм-канале сообщил утром 18 марта врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В Суджанском районе ранения получили четыре мирных жителя. Все мужчины (1972, 1987, двое — 1981 годов рождения) доставлены в Курскую областную клиническую больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё одна атака произошла в Тимском районе: БПЛА самолетного типа ударил рядом с «Газелью», которая перевозила хлеб. Водитель автомобиля 1987 года рождения получил закрытое осколочное ранение правого плеча и шеи», — информирует Хинштейн.

Украинские военные сегодня утром атаковали также слободу Белую Беловского района. Удар был нанесён по администрации муниципалитета и нескольким рядом стоящим зданиям. В них выбиты окна, повреждён фасад, повреждения получили припаркованные рядом частные автомобили сотрудников ОАО «Псельское». На месте атаки уже работают оперативные службы.