«Даже враги не сомневаются»: Хинштейн заявил о принятии ВСУ поражения на Курской земле

Даже вражеская армия понимает, что российские войска освободят Курскую область. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн на пресс-конференции «Первые 100 дней работы в должности».

«В том, что территория Курской области будет полностью освобождена от врага, не сомневаются даже сами они, наши враги. То, что, люди туда вернутся, жизнь мирную мы наладим. Нам надо думать про завтрашний, про послезавтрашний день», — сказал он.