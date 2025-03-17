«Даже враги не сомневаются»: Хинштейн заявил о принятии ВСУ поражения на Курской земле
Хинштейн: Даже ВСУ уверены в том, что ВС РФ освободят Курскую область
Даже вражеская армия понимает, что российские войска освободят Курскую область. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн на пресс-конференции «Первые 100 дней работы в должности».
«В том, что территория Курской области будет полностью освобождена от врага, не сомневаются даже сами они, наши враги. То, что, люди туда вернутся, жизнь мирную мы наладим. Нам надо думать про завтрашний, про послезавтрашний день», — сказал он.
Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области не останется ни одного населённого пункта, находящегося под контролем ВСУ, после того как Российская армия освободит приграничное село Горналь в Суджанском районе. Как уточняется, накануне наши ребята вытеснили боевиков из Гуево и Гоголевки. Первый из этих населённых пунктов долго готовился к обороне, однако все укрепления ВСУ были разрушены под давлением российских сил.
Пресс-служба Зеленского