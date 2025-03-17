Названа ужасающая цена вторжения ВСУ в Курскую область
Минобороны РФ: Потери ВСУ в Курской области превысили 68 тысяч военных
Потери украинских войск за время боёв в Курской области превысили 68 тысяч военных, за сутки противник лишился более 280 военных. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны России от 17 марта.
«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра», — говорится в сообщении.
Также противник потерял два артиллерийских орудия, два миномёта, станцию контрбатарейной борьбы, три пункта управления беспилотниками, два склада боеприпасов и 12 автомобилей.
Общие потери ВСУ за время боёв в Курской области составляют более 68130 военных, 396 танков, 319 БМП, 287 БТР, 2200 ББМ, 560 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО (13 HIMARS и семь MLRS американского производства), 26 пусковых установок ЗРК, ЗСУ, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 17 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники (23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабную машину) и 2454 автомобиля.
Несмотря на шокирующие потери, Киев не хочет уходить из Курской области. Ранее глава МИД Украины Сибига анонсировал продолжение операций. При этом американский президент Дональд Трамп просил президента РФ Владимира Путина пощадить украинских военных.
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