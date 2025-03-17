Названа ужасающая цена вторжения ВСУ в Курскую область

Потери украинских войск за время боёв в Курской области превысили 68 тысяч военных, за сутки противник лишился более 280 военных. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны России от 17 марта.

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра», — говорится в сообщении.

Также противник потерял два артиллерийских орудия, два миномёта, станцию контрбатарейной борьбы, три пункта управления беспилотниками, два склада боеприпасов и 12 автомобилей.

Общие потери ВСУ за время боёв в Курской области составляют более 68130 военных, 396 танков, 319 БМП, 287 БТР, 2200 ББМ, 560 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО (13 HIMARS и семь MLRS американского производства), 26 пусковых установок ЗРК, ЗСУ, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 17 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники (23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабную машину) и 2454 автомобиля.