Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о возможном продолжении военных операций ВСУ в Курской области. Несмотря на обращения президента США Дональда Трампа к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой о гуманном отношении к окружённым в этом регионе украинским военнослужащим, в интервью японскому телеканалу NHK Сибига заявил о намерении продолжать вооружённое противостояние.

«Как было уже заявлено главнокомандующим ВСУ Сырским, мы продолжаем операции в Курской области и будем продолжать их в будущем», — сообщил Сибига.