В Киеве хотят и дальше продолжать военные действия под Курском
Глава МИД Украины Сибига: ВСУ будут продолжать операции в Курской области
Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о возможном продолжении военных операций ВСУ в Курской области. Несмотря на обращения президента США Дональда Трампа к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой о гуманном отношении к окружённым в этом регионе украинским военнослужащим, в интервью японскому телеканалу NHK Сибига заявил о намерении продолжать вооружённое противостояние.
«Как было уже заявлено главнокомандующим ВСУ Сырским, мы продолжаем операции в Курской области и будем продолжать их в будущем», — сообщил Сибига.
Глава украинского МИД объяснил необходимость таких операций тем, что они являются важным рычагом воздействия на Москву в рамках установления мира в будущем. По его словам, давление необходимо, чтобы добиться от российской стороны 30-дневного прекращения огня, которое в дальнейшем откроет путь к достижению «долгосрочного и справедливого мира».
Ранее Life.ru пмсал, что американский президент обратился к российскому лидеру с просьбой «пощадить» окружённых военнослужащих ВСУ в Курской области. По словам Трампа, в окружении оказались более тысячи солдат. Позднее западные СМИ сообщили о полном провале военной операции ВСУ под Курском, так как все украинские формирования оказались в «котле».
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