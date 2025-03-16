Военная авантюра Украины в Курской области завершилась полным провалом. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

«Дерзкая военная авантюра Украины внутри России на этой неделе подошла к концу так же, как и началась прошлым летом: быстро», — констатировали авторы.

В материале сказано, что яростное наступление России изолировало оставшиеся там недобитые формирования боевиков ВСУ.