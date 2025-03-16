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Регион
16 марта, 09:25

В США объявили о конце авантюры ВСУ под Курском после просьбы Трампа пощадить бойцов в «котле»

WSJ: Военная авантюра Украины в Курской области завершилась провалом

Военная авантюра Украины в Курской области завершилась полным провалом. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

«Дерзкая военная авантюра Украины внутри России на этой неделе подошла к концу так же, как и началась прошлым летом: быстро», — констатировали авторы.

В материале сказано, что яростное наступление России изолировало оставшиеся там недобитые формирования боевиков ВСУ.

Планирующими авиабомбами ВС РФ сравняли с землёй бункеры, где прятались войска вторжения. Параллельно туда залетали беспилотники в «большом количестве», которые управлялись с помощью оптоволоконных кабелей, что делало шансы украинских боевиков на выживание крайне низкими. Говорить об их продвижении в таких условиях не приходилось.

Пленённых в Курской области солдат ВСУ потребовали судить как террористов
Пленённых в Курской области солдат ВСУ потребовали судить как террористов

Таким образом, задумка властей Украины погубила почти 66 тысяч военных, вторгшихся в Курскую область по их приказу. Президент США Дональд Трамп предрёк окружённым в Курской области бойцам ВСУ «ужасную бойню» и попросил Владимира Путина пощадить их. Российский лидер в ответ заявил, что для этого Киев должен приказать военным сложить оружие.

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Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Владимир Озеров
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