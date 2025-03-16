Пленённых в Курской области солдат ВСУ потребовали судить как террористов
Политолог Сипров: Уголовные дела на пленных бойцов ВСУ нужно заводить автоматом
Уголовные дела на пленённых в Курской области бойцов ВСУ нужно заводить автоматом, уверен политолог Вадим Сипров. В интервью 360.ru он подчеркнул, что вражеские боевики не только незаконно пересекли границу России с оружием в руках, но и совершали уголовные преступления, в том числе против мирных граждан.
«Если он пересекает границу с оружием в руках и совершает преступления против мирного населения, такие как мародёрство, убийство или изнасилование, то это всё подпадает не только под статью «Незаконный переход государственной границы», но и под статью «Терроризм», — объяснил эксперт.
Он также напомнил, что президент России Владимир Путин интерпретирует действия вторгнувшихся в Курскую область боевиков ВСУ как террористическую акцию. Соответственно, относиться к пленным следует как к террористам, захваченным в момент совершения преступления. Против них нужно заводить уголовные дела, отметил политолог.
«Но если следовать букве и духу российских законов, то такие уголовные дела должны быть возбуждены автоматом. По дефолту, что называется. Против каждого, кто попал в плен на территории Курской области», — заключил собеседник телеканала.
Напомним, 12 марта Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента вторжения ВСУ в 2024 году и провёл совещание, в ходе которого поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить украинских боевиков в приграничье, а также рассмотреть создание зоны безопасности вдоль госграницы. Кроме того, глава государства потребовал считать террористами боевиков ВСУ в Курской области и напомнил, что иностранные наёмники ВСУ не защищены Женевской конвенцией о пленных. Тем не менее, президент США Дональд Трамп попросил своего российского коллегу «пощадить» окружённых бойцов ВСУ. В ответ Путин пообещал, что в случае сложения оружия боевикам сохранят жизнь и обеспечат достойное обращение.
mil.gov.ua/