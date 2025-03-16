Пленённых в Курской области солдат ВСУ потребовали судить как террористов

Уголовные дела на пленённых в Курской области бойцов ВСУ нужно заводить автоматом, уверен политолог Вадим Сипров. В интервью 360.ru он подчеркнул, что вражеские боевики не только незаконно пересекли границу России с оружием в руках, но и совершали уголовные преступления, в том числе против мирных граждан.

«Если он пересекает границу с оружием в руках и совершает преступления против мирного населения, такие как мародёрство, убийство или изнасилование, то это всё подпадает не только под статью «Незаконный переход государственной границы», но и под статью «Терроризм», — объяснил эксперт.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин интерпретирует действия вторгнувшихся в Курскую область боевиков ВСУ как террористическую акцию. Соответственно, относиться к пленным следует как к террористам, захваченным в момент совершения преступления. Против них нужно заводить уголовные дела, отметил политолог.