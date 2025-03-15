Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пришёл к выводу, что главарю киевского режима Владимиру Зеленскому «плевать» на готовность России проявить гуманизм и добрую волю по отношению к солдатам ВСУ, которые оказались в окружении в Курской области.

«Театр абсурда: Зеленский отказывается признавать факт окружения ВСУ в Курской области, а Европа требует от России перемирия на условиях укрофюрера», — написал депутат в своём телеграм-канале.

По словам Слуцкого, бывший комик отказывается верить в своё поражение. А вот на Западе уже признают неизбежную победу российских сил.