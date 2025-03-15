«Театр абсурда»: В Госдуме высмеяли слова Зеленского про окружение ВСУ в Курской области
Слуцкий: Зеленскому «плевать» на гуманизм России к ВСУ в Курской области
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пришёл к выводу, что главарю киевского режима Владимиру Зеленскому «плевать» на готовность России проявить гуманизм и добрую волю по отношению к солдатам ВСУ, которые оказались в окружении в Курской области.
«Театр абсурда: Зеленский отказывается признавать факт окружения ВСУ в Курской области, а Европа требует от России перемирия на условиях укрофюрера», — написал депутат в своём телеграм-канале.
По словам Слуцкого, бывший комик отказывается верить в своё поражение. А вот на Западе уже признают неизбежную победу российских сил.
Парламентарий отметил, что своими действиями Зеленский фактически подписывает смертный приговор украинским военным, которые могут спастись в плену. Он добавил, что Украина и Европа сейчас находятся не в том положении, чтобы диктовать условия Кремлю.
Напомним, что ранее Зеленский отказался признавать тот факт, что украинские военные оказались окружены в Курской области. Тем временем американский лидер Дональд Трамп попросил президента РФ Владимира Путина «пощадить» окружённых ВСУшников. Путин ответил, что в случае сложения оружия украинским солдатам сохранят жизнь.
Shutterstock / FOTODOM / paparazzza