Зеленский продолжает отрицать факт окружения ВСУ в Курской области
Зеленский: ВСУ продолжают сдерживать ВС РФ в Курской области, окружения нет
Владимир Зеленский отказался признавать тот факт, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) оказались окружены в Курской области. Об этом он написал в соцсетях.
«Наши войска продолжают удерживать соответствующие группировки... на Курщине. Окружения наших войск нет», — пояснил главарь киевского режима.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина «пощадить» окружённых бойцов ВСУ в Курской области. В ответ глава государства пообещал, что в случае сложения оружия боевикам сохранят жизнь и обеспечат достойное обращение. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что сигнал от США услышан.
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