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Регион
15 марта, 13:14

Зеленский продолжает отрицать факт окружения ВСУ в Курской области

Зеленский: ВСУ продолжают сдерживать ВС РФ в Курской области, окружения нет

Владимир Зеленский отказался признавать тот факт, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) оказались окружены в Курской области. Об этом он написал в соцсетях.

«Наши войска продолжают удерживать соответствующие группировки... на Курщине. Окружения наших войск нет», — пояснил главарь киевского режима.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина «пощадить» окружённых бойцов ВСУ в Курской области. В ответ глава государства пообещал, что в случае сложения оружия боевикам сохранят жизнь и обеспечат достойное обращение. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что сигнал от США услышан.

Зеленский назвал крах ВСУ в Курской области «выполненной операцией»
Зеленский назвал крах ВСУ в Курской области «выполненной операцией»
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Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Дарья Нарыкова
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