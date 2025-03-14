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14 марта, 18:16

«Сигнал услышан»: В Кремле рассказали о гарантиях Путина для солдат ВСУ после призыва Трампа

Ушаков: Сигнал от США услышан, Путин гарантировал жизнь окружённым бойцам ВСУ

Сигнал от США был воспринят, поскольку президент России Владимир Путин предоставил гарантии безопасности для украинских военнослужащих, находящихся в окружении в Курской области. В случае, если Киев отдаст им приказ сложить оружие, российская сторона обещает, что бойцы ВСУ могут рассчитывать на жизнь и надлежащее обращение в плену. Об этом журналистам заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Сигнал президента США услышан, и наш президент гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев пойдёт на то, чтобы отдать приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен», — сказал он на брифинге.

Напомним, что ранее сегодня Трамп попросил Путина «пощадить» окружённых бойцов ВСУ в Курской области. В ответ президент РФ пообещал, что в случае сложения оружия боевикам сохранят жизнь и обеспечат достойное обращение.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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