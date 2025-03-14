«Сигнал услышан»: В Кремле рассказали о гарантиях Путина для солдат ВСУ после призыва Трампа

Сигнал от США был воспринят, поскольку президент России Владимир Путин предоставил гарантии безопасности для украинских военнослужащих, находящихся в окружении в Курской области. В случае, если Киев отдаст им приказ сложить оружие, российская сторона обещает, что бойцы ВСУ могут рассчитывать на жизнь и надлежащее обращение в плену. Об этом журналистам заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.