«Сигнал услышан»: В Кремле рассказали о гарантиях Путина для солдат ВСУ после призыва Трампа
Ушаков: Сигнал от США услышан, Путин гарантировал жизнь окружённым бойцам ВСУ
Сигнал от США был воспринят, поскольку президент России Владимир Путин предоставил гарантии безопасности для украинских военнослужащих, находящихся в окружении в Курской области. В случае, если Киев отдаст им приказ сложить оружие, российская сторона обещает, что бойцы ВСУ могут рассчитывать на жизнь и надлежащее обращение в плену. Об этом журналистам заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Сигнал президента США услышан, и наш президент гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев пойдёт на то, чтобы отдать приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен», — сказал он на брифинге.
Напомним, что ранее сегодня Трамп попросил Путина «пощадить» окружённых бойцов ВСУ в Курской области. В ответ президент РФ пообещал, что в случае сложения оружия боевикам сохранят жизнь и обеспечат достойное обращение.
Life.ru