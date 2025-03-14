«Ближайшие часы покажут»: Медведев предрёк уничтожение ВСУ в приграничье при отказе сложить оружие
Медведев: При отказе сложить оружие под Курском бойцы ВСУ будут уничтожены
Российские войска «последовательно и безжалостно» уничтожaт солдат ВСУ, если они не сложат оружие в Курской области. С таким предупреждением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он напомнил о словах российского президента Владимира Путина, который предложил солдатам ВСУ сдаться в плен.
«Это очень гуманный подход нашей страны, но его оборотная сторона для украинских нацистов означает, что при отказе сложить оружие все они будут последовательно и безжалостно уничтожены», — написал зампред Совбеза в телеграм-канале.
Медведев подчеркнул, что у киевских властей есть шанс спасти своих людей. По его словам, «ближайшие часы покажут, что они выбрали».
Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп попросил Путина «пощадить» окружённых бойцов ВСУ в Курской области. В ответ президент РФ пообещал, что в случае сложения оружия боевикам сохранят жизнь и обеспечат достойное обращение.
Life.ru