«Ближайшие часы покажут»: Медведев предрёк уничтожение ВСУ в приграничье при отказе сложить оружие

Российские войска «последовательно и безжалостно» уничтожaт солдат ВСУ, если они не сложат оружие в Курской области. С таким предупреждением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он напомнил о словах российского президента Владимира Путина, который предложил солдатам ВСУ сдаться в плен.

«Это очень гуманный подход нашей страны, но его оборотная сторона для украинских нацистов означает, что при отказе сложить оружие все они будут последовательно и безжалостно уничтожены», — написал зампред Совбеза в телеграм-канале.