«Пришли родненькие»: Жители Суджи встречали освободителей со слезами радости на глазах

Жители освобождённой Суджи в Курской области со слезами радости встречают российских военнослужащих, выражая им свою благодарность и поддержку. Трогательным видео поделилась пресс-служба Минобороны РФ.

Жители освобождённой Суджи встречают бойцов ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Выжили, слава Богу, пришли, родненькие, ждали вас семь месяцев, хочется расплакаться… Все мои друзья, не волнуйтесь, мы живы», — сказал житель Суджи Александр Володько на видео.