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14 марта, 16:39

«Пришли родненькие»: Жители Суджи встречали освободителей со слезами радости на глазах

Минобороны: Жители Суджи встречали бойцов ВС РФ со слезами радости на глазах

Жители освобождённой Суджи в Курской области со слезами радости встречают российских военнослужащих, выражая им свою благодарность и поддержку. Трогательным видео поделилась пресс-служба Минобороны РФ.

Жители освобождённой Суджи встречают бойцов ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Выжили, слава Богу, пришли, родненькие, ждали вас семь месяцев, хочется расплакаться… Все мои друзья, не волнуйтесь, мы живы», — сказал житель Суджи Александр Володько на видео.

Как подчеркнули в Минобороны, ВСУ больше не побеспокоят жителей города — оккупанты бежали со своих позиций, побросав оружие и технику.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил российских военных за освобождение Суджи. По его словам, у блокированных бойцов ВСУ будет выбор: сдаться в плен или погибнуть. 13 марта Минобороны официально подтвердило освобождение города. Взятие Суджи стало возможным благодаря, в том числе героической операции «Поток»: сотни бойцов ВС РФ шесть дней пробирались в тыл противника по газопроводной трубе.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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