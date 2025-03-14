«Пришли родненькие»: Жители Суджи встречали освободителей со слезами радости на глазах
Минобороны: Жители Суджи встречали бойцов ВС РФ со слезами радости на глазах
Жители освобождённой Суджи в Курской области со слезами радости встречают российских военнослужащих, выражая им свою благодарность и поддержку. Трогательным видео поделилась пресс-служба Минобороны РФ.
Жители освобождённой Суджи встречают бойцов ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России
«Выжили, слава Богу, пришли, родненькие, ждали вас семь месяцев, хочется расплакаться… Все мои друзья, не волнуйтесь, мы живы», — сказал житель Суджи Александр Володько на видео.
Как подчеркнули в Минобороны, ВСУ больше не побеспокоят жителей города — оккупанты бежали со своих позиций, побросав оружие и технику.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил российских военных за освобождение Суджи. По его словам, у блокированных бойцов ВСУ будет выбор: сдаться в плен или погибнуть. 13 марта Минобороны официально подтвердило освобождение города. Взятие Суджи стало возможным благодаря, в том числе героической операции «Поток»: сотни бойцов ВС РФ шесть дней пробирались в тыл противника по газопроводной трубе.
Telegram / Минобороны России