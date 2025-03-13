Путин поблагодарил военных за освобождение Суджи
Президент России Владимир Путин выразил благодарность российским военнослужащим, освободившим город Суджа в Курской области.
«Вчера мне позвонили и сказали, что завтра Суджа будет в наших руках. Так и произошло. Я хочу поблагодарить наших бойцов, которые решили эту задачу», — подчеркнул российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин добавил, что ВС РФ сейчас забирает один за другим все прилегающие населённые пункты.
Напомним, 13 марта МО РФ официально подтвердило освобождение курского города. Взятие Суджи стало возможным благодаря в том числе героической операции «Поток»: 800 бойцов ВС РФ шесть дней пробирались в тыл противника по газопроводной трубе в Суджу. Спецназовцам пришлось пройти 14 км по трубе, в замкнутом пространстве и в условиях нехватки кислорода. Накануне над зданием суджанской администрации был поднят российский триколор.
Life.ru