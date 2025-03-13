Путин поблагодарил военных за освобождение Суджи

«Вчера мне позвонили и сказали, что завтра Суджа будет в наших руках. Так и произошло. Я хочу поблагодарить наших бойцов, которые решили эту задачу», — подчеркнул российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.