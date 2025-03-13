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13 марта, 09:08
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Минобороны России сообщило об освобождении Суджи

Минобороны России официально подтвердило освобождение города Суджа Курской области, который с августа 2024 года был под оккупацией ВСУ. Также освобождены населённые пункты Подол и Меловой.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа», — сказали в Минобороны.

На Украине признали отступление ВСУ из Суджи
На Украине признали отступление ВСУ из Суджи

Напомним, взятие Суджи стало возможным благодаря в том числе героической операции «Поток»: 800 бойцов ВС РФ прошли по газопроводной трубе в Суджу и вышли в тыл противника, нарушив его оборону. Для этого спецназовцам пришлось пройти 14 км по трубе, в замкнутом пространстве и в условиях нехватки кислорода. Накануне над зданием суджанской администрации был поднят российский триколор, а военкоры заявили об освобождении города. Также наши парни также контролируют Малую Локню, Косицу и Черкасское Поречное.

Алаудинов сообщил об освобождении всех населённых пунктов Курской области
Алаудинов сообщил об освобождении всех населённых пунктов Курской области
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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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