Минобороны России сообщило об освобождении Суджи
Минобороны России официально подтвердило освобождение города Суджа Курской области, который с августа 2024 года был под оккупацией ВСУ. Также освобождены населённые пункты Подол и Меловой.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа», — сказали в Минобороны.
Напомним, взятие Суджи стало возможным благодаря в том числе героической операции «Поток»: 800 бойцов ВС РФ прошли по газопроводной трубе в Суджу и вышли в тыл противника, нарушив его оборону. Для этого спецназовцам пришлось пройти 14 км по трубе, в замкнутом пространстве и в условиях нехватки кислорода. Накануне над зданием суджанской администрации был поднят российский триколор, а военкоры заявили об освобождении города. Также наши парни также контролируют Малую Локню, Косицу и Черкасское Поречное.
ТАСС / Алексей Коновалов