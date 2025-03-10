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Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
9 марта, 21:07

Враг не ожидал атаки: Раскрыты подробности дерзкой подземной операции ВС РФ в Судже

«Лента.ру»: Участниками операции с газопроводом в Судже стали более 800 бойцов

Участниками операции по проникновению в тыл украинских войск в оккупированной Судже по пустой трубе газопровода стали свыше 800 добровольцев и военнослужащих. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса.

По данным ДШК, в тыл ВСУ вышли бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» и штурмовики «Востока». Также в дерзкой вылазке поучаствовали группа Аида из спецназа «Ахмат» и военные 11-й воздушно-десантной бригады ВС РФ.

«С началом масштабного наступления российских войск более 800 добровольцев и военнослужащих скрытно проникли в трубопровод, прошли по нему в тыл украинской группировки, вышли на поверхность и нанесли удар», — отметили представители корпуса.

В ДШК добавили, что операция началась 8 марта. За сутки военные прошли 12 километров по газопроводу большого диаметра. На поверхность им удалось выбраться лишь в районе промзоны города. Секретом успеха стала внезапность.

«Враг не ожидал атаки с этого направления», — рассказали изданию.

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Ранее сообщалось, что в результате уникальной операции численность боевиков ВСУ в городе удалось сократить на треть. При этом по состоянию на 8 марта в Судже находились порядка 10 тысяч украинских военных.

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Антон Голыбин
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