Дерзкая операция «Труба» ВС РФ сократила численность ВСУшников на треть
Mash: Подземная операция ВС РФ сократила численность ВСУ в районе Суджи на треть
Проведение подземной операции ВС РФ, в ходе которой наши парни сумели врезаться в трубу недействующего газопровода, помогло сократить численность бойцов ВСУ в районе Суджи на треть. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, подготовка к операции была начата в конце февраля и продлилась немногим больше недели. Главная цель — диверсия в тылу противника и смещение подразделений ВСУ из дальних населённых пунктов назад в Суджу. Уже 1 марта к зоне входа в газопровод были доставлены кислородные баллоны, а на следующий день наши парни начали небольшими группами заходить в трубопровод и подходить к Судже.
Без света и нормального воздуха бойцы провели несколько дней, ожидая команды штурмовать. Из укрытия они вышли поздним вечером 7 марта. Всего они преодолели порядка 15 километров по трубе диаметром 1,4 метра. Одной из зон высадки стала объездная дорога Суджи с севера.
Всего в операции приняли участие свыше 100 человек из 11-й и 106-й бригад, 30-го полка, отделения морской пехоты, ОДШРБ «Ветераны», ДШБР «Восток» и спецназ «Ахмат».
Напомним, накануне российские военные совершили дерзкий рейд в тыл Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Судже, использовав газопроводную трубу Уренгой – Помары – Ужгород. Манёвр позволил 100 российским бойцам зайти незамеченными на позиции ВСУ и начать наступление уже в черте города. Паралелльно с тем, российские войска начали прямое наступление на Суджу. Утром 8 марта нашим бойцам удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные бои, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Численность украинской группировки, которая может оказаться в котле, оценивают в 10 тысяч человек.
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