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Регион
9 марта, 15:04

Дерзкая операция «Труба» ВС РФ сократила численность ВСУшников на треть

Mash: Подземная операция ВС РФ сократила численность ВСУ в районе Суджи на треть

Проведение подземной операции ВС РФ, в ходе которой наши парни сумели врезаться в трубу недействующего газопровода, помогло сократить численность бойцов ВСУ в районе Суджи на треть. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, подготовка к операции была начата в конце февраля и продлилась немногим больше недели. Главная цель — диверсия в тылу противника и смещение подразделений ВСУ из дальних населённых пунктов назад в Суджу. Уже 1 марта к зоне входа в газопровод были доставлены кислородные баллоны, а на следующий день наши парни начали небольшими группами заходить в трубопровод и подходить к Судже.

Без света и нормального воздуха бойцы провели несколько дней, ожидая команды штурмовать. Из укрытия они вышли поздним вечером 7 марта. Всего они преодолели порядка 15 километров по трубе диаметром 1,4 метра. Одной из зон высадки стала объездная дорога Суджи с севера.

Всего в операции приняли участие свыше 100 человек из 11-й и 106-й бригад, 30-го полка, отделения морской пехоты, ОДШРБ «Ветераны», ДШБР «Восток» и спецназ «Ахмат».

Прорыв по трубе: Появилось видео дерзкой «подземной операции» штурмовиков ВС РФ в Судже
Прорыв по трубе: Появилось видео дерзкой «подземной операции» штурмовиков ВС РФ в Судже

Напомним, накануне российские военные совершили дерзкий рейд в тыл Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Судже, использовав газопроводную трубу Уренгой – Помары – Ужгород. Манёвр позволил 100 российским бойцам зайти незамеченными на позиции ВСУ и начать наступление уже в черте города. Паралелльно с тем, российские войска начали прямое наступление на Суджу. Утром 8 марта нашим бойцам удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные бои, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Численность украинской группировки, которая может оказаться в котле, оценивают в 10 тысяч человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Мария Любицкая
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