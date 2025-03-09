Дерзкая операция «Труба» ВС РФ сократила численность ВСУшников на треть

Проведение подземной операции ВС РФ, в ходе которой наши парни сумели врезаться в трубу недействующего газопровода, помогло сократить численность бойцов ВСУ в районе Суджи на треть. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, подготовка к операции была начата в конце февраля и продлилась немногим больше недели. Главная цель — диверсия в тылу противника и смещение подразделений ВСУ из дальних населённых пунктов назад в Суджу. Уже 1 марта к зоне входа в газопровод были доставлены кислородные баллоны, а на следующий день наши парни начали небольшими группами заходить в трубопровод и подходить к Судже.

Без света и нормального воздуха бойцы провели несколько дней, ожидая команды штурмовать. Из укрытия они вышли поздним вечером 7 марта. Всего они преодолели порядка 15 километров по трубе диаметром 1,4 метра. Одной из зон высадки стала объездная дорога Суджи с севера.