«Дерзким манёвром завязали бои»: Названы участники штурма Суджи
«Два майора»: В штурме Суджи участвуют спецназ «Ахмат» и добровольцы «Ветеранов»
В штурме Суджи в Курской области участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы из отряда «Ветераны» и батальона «Восток», а также несколько бригад российских войск. Об этом сообщили авторы телеграм-канала «Два майора».
«Сегодня Группа Аида (СпН «Ахмат»), 30 мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады дерзким манёвром завязали бои в Судже», — указано в сообщении.
Телеграм-канал пишет, что сопровождение наступлению оказывают также беспилотники группы «Моисея».
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. Как отмечал военкор Евгений Поддубный, это говорит о начале финальной операции по освобождению Курской области. Позднее стало известно, что российские военные смогли пробиться к окраинам города, что привело к возникновению уличных боёв.
«Шедеврум»