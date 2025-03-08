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8 МАРТА

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Регион
8 марта, 11:23

«Дерзким манёвром завязали бои»: Названы участники штурма Суджи

«Два майора»: В штурме Суджи участвуют спецназ «Ахмат» и добровольцы «Ветеранов»

В штурме Суджи в Курской области участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы из отряда «Ветераны» и батальона «Восток», а также несколько бригад российских войск. Об этом сообщили авторы телеграм-канала «Два майора».

«Сегодня Группа Аида (СпН «Ахмат»), 30 мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады дерзким манёвром завязали бои в Судже», — указано в сообщении.

Телеграм-канал пишет, что сопровождение наступлению оказывают также беспилотники группы «Моисея».

10-тысячной группировке ВСУ под Суджей грозит окружение, пишут СМИ
10-тысячной группировке ВСУ под Суджей грозит окружение, пишут СМИ

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. Как отмечал военкор Евгений Поддубный, это говорит о начале финальной операции по освобождению Курской области. Позднее стало известно, что российские военные смогли пробиться к окраинам города, что привело к возникновению уличных боёв.

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«Шедеврум»

Дарья Нарыкова
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