10-тысячной группировке ВСУ под Суджей грозит окружение, пишут СМИ

Не менее десяти тысяч бойцов ВСУ могут оказаться в полном окружении в Курской области после того, как США прекратили поставлять разведданные. Об этом пишет Telegraph.

«Десять тысяч украинских военнослужащих оказались под угрозой окружения (в Курской области. — Прим. Life.ru) после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений», — говорится в публикации.