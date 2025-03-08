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Регион
8 марта, 10:14

10-тысячной группировке ВСУ под Суджей грозит окружение, пишут СМИ

Telegraph: 10 тысяч бойцов ВСУ находятся под угрозой окружения в Курской области

Не менее десяти тысяч бойцов ВСУ могут оказаться в полном окружении в Курской области после того, как США прекратили поставлять разведданные. Об этом пишет Telegraph.

«Десять тысяч украинских военнослужащих оказались под угрозой окружения (в Курской области. — Прим. Life.ru) после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений», — говорится в публикации.

В материале также указано, что ВС РФ фактически разделила пополам группировку противника, добившись огневого контроля над единственной доступной ВСУ трассой, по которой шло снабжение в Суджу. Среди украинских военных распространяется информация о возможном отступлении в случае ухудшения ситуации. А повлияло на это решение США прекратить передачу разведданных из Вашингтона, после чего у украинской армии наступил «полный блэкаут», заявил один из бойцов ВСУ газете.

ВС РФ освободили три населённых пункта в Курской области
ВС РФ освободили три населённых пункта в Курской области

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. Как отметил военкор Евгений Поддубный, это говорит о начале финальной операции по освобождению Курской области. По данным Life.ru, сегодня с утра ВС РФ смогли пробиться к окраинам Суджи, что привело к возникновению уличных боёв.

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Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Мария Любицкая
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