10-тысячной группировке ВСУ под Суджей грозит окружение, пишут СМИ
Telegraph: 10 тысяч бойцов ВСУ находятся под угрозой окружения в Курской области
Не менее десяти тысяч бойцов ВСУ могут оказаться в полном окружении в Курской области после того, как США прекратили поставлять разведданные. Об этом пишет Telegraph.
«Десять тысяч украинских военнослужащих оказались под угрозой окружения (в Курской области. — Прим. Life.ru) после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений», — говорится в публикации.
В материале также указано, что ВС РФ фактически разделила пополам группировку противника, добившись огневого контроля над единственной доступной ВСУ трассой, по которой шло снабжение в Суджу. Среди украинских военных распространяется информация о возможном отступлении в случае ухудшения ситуации. А повлияло на это решение США прекратить передачу разведданных из Вашингтона, после чего у украинской армии наступил «полный блэкаут», заявил один из бойцов ВСУ газете.
Ранее сообщалось, что ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. Как отметил военкор Евгений Поддубный, это говорит о начале финальной операции по освобождению Курской области. По данным Life.ru, сегодня с утра ВС РФ смогли пробиться к окраинам Суджи, что привело к возникновению уличных боёв.
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