Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
8 марта, 09:20

ВС РФ освободили три населённых пункта в Курской области

МО: ВС РФ освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области

Российские военные за минувшие сутки освободили населённые пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 8 марта.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населённые пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина», — указано в сообщении.

Накануне сообщалось, что ВС РФ вернули контроль над Старой Сорочиной в Курской области. Наши парни подняли российский триколор над одним из домов прямо на глазах у бойцов ВСУ.

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Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Дарья Нарыкова
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