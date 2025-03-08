ВС РФ освободили три населённых пункта в Курской области
МО: ВС РФ освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области
Российские военные за минувшие сутки освободили населённые пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 8 марта.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населённые пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина», — указано в сообщении.
Накануне сообщалось, что ВС РФ вернули контроль над Старой Сорочиной в Курской области. Наши парни подняли российский триколор над одним из домов прямо на глазах у бойцов ВСУ.
Фото © ТАСС / Алексей Коновалов