ВС РФ освободили три населённых пункта в Курской области

Российские военные за минувшие сутки освободили населённые пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 8 марта.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населённые пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина», — указано в сообщении.