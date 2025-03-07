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7 марта, 11:13

Стало известно о взятии Суджи в оперативное окружение

Mash: ВС РФ взяли в оперативное окружение Суджу в Курской области

Российские войска взяли Суджу в Курской области в оперативное окружение, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, до полного кольца ВС РФ осталось занять шесть километров территории. В полукольце оказалось около двух тысяч солдат ВСУ, которые практически отрезаны от возможности отхода и эвакуации.

Бойцы ВС РФ в освобождённой Старой Сорочине. Видео © Telegram / Mash

За минувшую ночь морпехи из 810-й бригады преодолели около девяти километров — от Гуево до окраин Олешни. Хутор является ближайшим населённым пунктом, примыкающим к трассе Юнаковка — Суджа, который противник использует для снабжения в курском приграничье. Эта ситуация серьезно затрудняет поступление припасов для сил ВСУ, которые находятся в городе, и ограничивает их возможность покинуть Курскую область.

Также сообщается, что наши парни освободили Старую Сорочину. На видео показан российский флаг, поднятый над населённым пунктом. Активные бои сейчас перешли в район Малой Локни.

ВС РФ сломили сопротивление ВСУ в Курской области и продвинулись вперёд
ВС РФ сломили сопротивление ВСУ в Курской области и продвинулись вперёд

Ранее военкор Семён Пегов доложил о крайне сложной обстановке в Курской области. По его словам, ВС РФ яростно пробиваются к селу Малая Локня, но засевшие там бойцы ВСУ не хотят уступать без боя. Тем временем военкор Юрий Подоляка рассказал, что Армия России вбила глубокий клин и отрезала подразделения ВСУ под Суджей от линии снабжения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Мария Любицкая
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