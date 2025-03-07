Стало известно о взятии Суджи в оперативное окружение

Российские войска взяли Суджу в Курской области в оперативное окружение, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, до полного кольца ВС РФ осталось занять шесть километров территории. В полукольце оказалось около двух тысяч солдат ВСУ, которые практически отрезаны от возможности отхода и эвакуации.

Бойцы ВС РФ в освобождённой Старой Сорочине. Видео © Telegram / Mash

За минувшую ночь морпехи из 810-й бригады преодолели около девяти километров — от Гуево до окраин Олешни. Хутор является ближайшим населённым пунктом, примыкающим к трассе Юнаковка — Суджа, который противник использует для снабжения в курском приграничье. Эта ситуация серьезно затрудняет поступление припасов для сил ВСУ, которые находятся в городе, и ограничивает их возможность покинуть Курскую область.

Также сообщается, что наши парни освободили Старую Сорочину. На видео показан российский флаг, поднятый над населённым пунктом. Активные бои сейчас перешли в район Малой Локни.