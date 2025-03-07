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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 марта, 08:08

Армия Россия вбила глубокий клин в оборону ВСУ под Суджей

Подоляка: ВС РФ вбили глубокий клин в оборону ВСУ под Суджей

Войска РФ вбили глубокий клин и отрезали трассу снабжения подразделениям киевского режима в Судже Курской области. Об этом заявил военблогер Юрий Подоляка.

«ВС РФ вбили глубокий клин (до 4 км) и фактически вышли на альтернативную трассу снабжения Суджи (которой противник пользовался вследствие невозможности использования основной дороги). Также, пока не могу всего рассказать, но есть у меня стойкое убеждение, что сегодня это не последняя хорошая новость с этого района», — пишет блогер.

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ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных под курской Суджей

Ранее Life.ru рассказывал, что Курская группировка ВСУ оказалась разрезана на две части после взрыва третьего моста в районе Суджи. Из-за подрыва переправ маневрирование между батальонами ВСУ затруднено. Российские войска зачищают все окрестные населённые пункты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Николай Рюмин
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