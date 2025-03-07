Армия Россия вбила глубокий клин в оборону ВСУ под Суджей

«ВС РФ вбили глубокий клин (до 4 км) и фактически вышли на альтернативную трассу снабжения Суджи (которой противник пользовался вследствие невозможности использования основной дороги). Также, пока не могу всего рассказать, но есть у меня стойкое убеждение, что сегодня это не последняя хорошая новость с этого района», — пишет блогер.